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вторник, 06 августа 2019 10:08

В столичном хостеле изнасиловали туристку

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В столичном хостеле изнасиловали туристку
В Киеве неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину. Фото - ТСН

В Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину.

Нападение произошло в подъезде дома на ул. Шептицкого. Как известно, и пострадавшая, и нападавший - жители хостела, пишет портал "Криминальная Украина".

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По предварительным данным, преступник примерно на 20 лет моложе своей жертвы.

С места происшествия мужчина скрылся.

На Новоирпинський трассе в Киеве таксист отвез девушку в лес и изнасиловал. А потом заставил перевести на его карту 4,5 тыс. грн и сбежал.

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