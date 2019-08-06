В столичном хостеле изнасиловали туристку

В Киеве неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину. Фото - ТСН

В Днепровском районе Киева неизвестный изнасиловал 47-летнюю женщину.

Нападение произошло в подъезде дома на ул. Шептицкого. Как известно, и пострадавшая, и нападавший - жители хостела, пишет портал "Криминальная Украина".

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По предварительным данным, преступник примерно на 20 лет моложе своей жертвы.

С места происшествия мужчина скрылся.

На Новоирпинський трассе в Киеве таксист отвез девушку в лес и изнасиловал. А потом заставил перевести на его карту 4,5 тыс. грн и сбежал.