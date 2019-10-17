В столице загорелся троллейбус с пассажирами

Водитель не смог потушить огонь. Фото: Facebook

В Киеве во время движения загорелся троллейбус №28.

В салоне транспорта было около 40 пассажиров, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Происшествие случилось около 3 часов дня. Водитель выбежал и попытался самостоятельно потушить пламя. Ему помогали водители автомобилей, которые стали свидетелями инцидента.

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Самостоятельно побороть огонь они не смогли, на место прибыли пожарные.

Жертв и пострадавших нет, причины пожара выясняются.

Во Львове возле кинотеатра им. Довженко загорелся трамвай №8. Трамвай следовал из Сыхова в направлении центра.