В столице задержали банду угонщиков автомобилей

Задержанные похищали автомобили. Фото: прокуратура

В Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в похищении машин на территории столицы.

Во время обысков по месту жительства 41-летнего жителя Киевской обл. и 38-летнего жителя столицы правоохранители изъяли комплекты номерных знаков для автомобилей, устройства для сканирования и открытия автомобилей и балаклавы, сообщает прокуратура Киева.

Правоохранители подтвердили причастность злоумышленников к похищению автомобиля Infiniti QX70 в июне прошлого года в Голосеевском районе Киева.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

В Харькове полиция задержала преступников, специализировавшейся на похищении элитных иномарок. С 2016 года жители Харьковщины и Сумщины находились в розыске за похищение автомобилей на территории Харьковской обл. и Киева.