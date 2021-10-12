В столице задержали банду "клофелинщиков": одна из жертв банды умерла

В Киеве задержали группу лиц, которые накачивали граждан сильнодействующими препаратами и отбирали их вещи. Один человек от этих действий умер.
Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
От действий правонарушителей даже умер один из пострадавших.
Спецназовцы задержали 5 членов банды - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщину 1980 года.
Полиция также провела 4 обыски дома у преступников изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".
Открытые дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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