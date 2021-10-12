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В столице задержали банду "клофелинщиков": одна из жертв банды умерла

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В столице задержали банду &quot;клофелинщиков&quot;: одна из жертв банды умерла
В Киеве разоблачили очень опасную банду. Фото: Национальная полиция

В Киеве задержали группу лиц, которые накачивали граждан сильнодействующими препаратами и отбирали их вещи. Один человек от этих действий умер.

Фигуранты знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. От этого люди теряли сознание, а злоумышленники забирали ценные вещи и убегали, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

От действий правонарушителей даже умер один из пострадавших.

Спецназовцы задержали 5 членов банды - четверо мужчин 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения и женщину 1980 года.

Полиция также провела 4 обыски дома у преступников изъяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также "предмет, похожий на боевую гранату".

Открытые дела по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и угрожали руководству и ее сотрудникам.

Заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество, отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства и угрожали забрать урожай.

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