В столице неизвестные подожгли микроавтобус с людьми

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми

В ночь на 27 августа в Киеве подожгли автобус с 4 людьми в салоне.

Сначала неизвестные, которых было 8, задули окна слезоточивым газом, об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве неизвестные подожгли микроавтобус с людьми

"Неизвестные были в масках и черной форме без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве легковушка едва не слетела в Днепр

Мужчины успели выбежать из автомобиля, а нападающие в этот момент забросили в салон зажигательную смесь. Когда микроавтобус загорелся, нападавшие скрылись. Пострадавшие вызвали спасателей и полицию.

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Нападающих объявили в розыск. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна.