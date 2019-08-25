Дети подожгли 8-летнего мальчика

Дети облили друга бензином и подожгли. ФОТО: ТСН

В Днепре дети, играя во дворе, облили бензином и подожгли 8-летнего Кирилла Яцуна.

"Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджег. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс ", - рассказала волонтер Оксана Сова-Тимощенкова журналистам ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 150 пострадавших: молния-убийца покалечила людей

Мальчик сейчас стабилен, он пришел в себя, находится в реанимации после операции.

"У него ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Ребенку принадлежит ряд операций и реабилитация ", - говорят врачи.

Родители Кирилла написали заявление в полицию.

21 августа в Берегово на Закарпатье 6-месячный младенец упал в бульон.