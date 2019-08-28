В столице мужчина исчез после поездки в такси

В Киеве пропал человек. Фото: i.obozrevatel.com

Киевлянин Алексей Литвинов пропал после поездки в такси Uber.

25 августа он вызвал такси вблизи района Виноградарь, с тех пор связь с ним оборвалась, сообщила сестра пропавшего мужчины Олеся Литвинова в Facebook.

Около 20:30 вышка мобильной связи зафиксировала активность его телефона, но за 2 ч. до этого мужчина исчез из всех соцсетей.

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"На фото ошибочное смс от Uber. Ошибочное, потому что 25 августа в 20:35 приехал за ним не красный Ford, а другой темный автомобиль, дальнейшие приметы которого мы устанавливаем - плохо видно на камерах видеонаблюдения", - поделилась женщина.

Литвинова также сообщила, что Сергея нет ни в одной столичной больнице. Полиция открыла уголовное производство и занимается его поисками.

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