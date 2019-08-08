Разыскивают двух людей, пропавших на воде

В Одесской обл. разыскивают двух человек.
7 августа они ушли купаться и не вернулись, сообщает "Думская".
В 11.15 в реке Турунчук в селе Яськи Беляевского района исчез 48-летний мужчина. Водолазы аварийно-спасательного отряда обследовали 1500 кв.м дна и 4 км поверхности реки на лодке. Поиски продолжаются.
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Около 20.00 спасателям сообщили о том, что в селе Григорьевка Лиманского района 13-летний мальчик и его 53-летний отчим купались у несанкционированного пляжа. Их накрыло волной. Пограничники на катере спасли мужчину. Поиски подростка продолжаются.
В Одессе власть призывает воздержаться от купания на всех городских пляжах. В акваторию моря попало много поверхностных вод.
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