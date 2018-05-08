В столице 5 правоохранителей избили водителя ногами: видео попало в сеть

В Киеве патрульные полицейские при задержании избили водителя. Фото: Facebook

На одной из центральных улиц Киева 5 сотрудников Национальной полиции провели жестокое задержание водителя.

Видео инцидента опубликовали в Facebook.

На ролике можно увидеть, как полицейские валят мужчину на землю, скручивают руки, а затем бьют ногами. Водитель умолял прекратить и звал на помощь, однако никто из толпы очевидцев не решился вмешаться.

Индидент снял один из свидетелей, однако момента начала конфликта на видео нет, поэтому причины "задержание" пока неизвестны.

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