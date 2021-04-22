В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн

В США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество более чем на $30 млн.
В преступную организацию вошло не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стала 51 человек - подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество вообще почти 170 млн грн. Для разоблачения и задержания злоумышленников, украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Полицейские установили, что примерно в 2012 - 2015 годах, двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество с индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковских хранилищ. Злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение - преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядок распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности . в период с июня 2015 по март 2018 организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще один гражданин Украины, который является гражданином США. в 2015-2016 годах участники этой преступной организации подготовились и совершили тайное хищение имущества 51 физики ческой лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169 181 000 гривен, что составляет 34869000 долларов США. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму ", - говорится в сообщении.
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Злоумышленники похищали деньги в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки.
В течение всего периода деятельности участники преступной организации совершали и другие преступления, необходимые для достижения этой цели. В частности речь идет о подделке официальных документов, прежде всего - паспортов граждан Украины и документов по аренде банковских сейфов в банковских учреждениях, использование заведомо поддельных документов.
Кроме того, преступники с началу 2015 года по октябрь 2018 совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.
Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако участникам преступной организации не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.
Во время досудебного расследования на территории Украины следственные Нацполиции направили в суд обвинительные акты по шести человек. Еще по четырем лицам выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции США. В частности запросы выполняются в отношении участников преступной организации, после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах.
Также с 2019 году этим лицам следователи ГСУ заочно сообщили о подозрении за преступления, совершенные на территории Украины, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Также украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное на территории Латвийской Республики.
В июле 2020 году их были объявлены в международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил отношении них "красные карточки". Кроме того, при осуществлении досудебного расследования был арестован и осужден за совершение вышеуказанных преступлений еще пять человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверо из них задержали на основании информации, переданной украинскими полицейскими. Одновременно полицейские установили, что участники этой преступной организации, в том числе трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество - приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.
В 2020 году Печерский районный суд. Киева наложил арест на имущество двух организаторов, что находится на территории Украины. 20 апреля по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, в том числе по преступной организации по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более $30 млн.
В Харькове разоблачили восемь членов банды, которая убивала людей ради квартир. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и пожилых людей. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года.
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