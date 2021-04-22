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четверг, 22 апреля 2021 17:11

В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
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В США задержали участников преступной организации, которые похитили с банковских сейфов Украины имущество более чем на $30 млн.

В преступную организацию вошло не менее 25 человек. Только в 2015-2016 годах в Киеве жертвой злоумышленников стала 51 человек - подозреваемые похитили из их банковских сейфов имущество вообще почти 170 млн грн. Для разоблачения и задержания злоумышленников, украинские полицейские в течение трех лет тесно сотрудничали с правоохранителями нескольких стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана. сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили, что примерно в 2012 - 2015 годах, двое граждан Украины, которые одновременно являются гражданами США, однако не вышли из гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество с индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковских хранилищ. Злоумышленники создали устойчивое иерархическое преступное объединение - преступную организацию с детальным распределением ролей каждого участника, координации их действий, обеспечением финансирования преступной деятельности и порядок распределения средств, полученных в результате совершения преступлений. Участники организации придерживались четких правил преступного объединения, мер конспирации и прикрытия деятельности . в период с июня 2015 по март 2018 организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще один гражданин Украины, который является гражданином США. в 2015-2016 годах участники этой преступной организации подготовились и совершили тайное хищение имущества 51 физики ческой лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банковских учреждений в г. Киеве на общую сумму 169 181 000 гривен, что составляет 34869000 долларов США. Кроме того, по информации украинской полиции, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую ​​же сумму ", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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Злоумышленники похищали деньги в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки.

В течение всего периода деятельности участники преступной организации совершали и другие преступления, необходимые для достижения этой цели. В частности речь идет о подделке официальных документов, прежде всего - паспортов граждан Украины и документов по аренде банковских сейфов в банковских учреждениях, использование заведомо поддельных документов.

Кроме того, преступники с началу 2015 года по октябрь 2018 совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.

Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако участникам преступной организации не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.

Во время досудебного расследования на территории Украины следственные Нацполиции направили в суд обвинительные акты по шести человек. Еще по четырем лицам выполняются запросы об оказании международной правовой помощи, направленные на исполнение в международных дел уголовно-правового управления Департамента юстиции США. В частности запросы выполняются в отношении участников преступной организации, после совершения преступлений на территории Украины, с целью избежания уголовной ответственности, выехали в США. Это - трое граждан Украины, которые также являются гражданами США - двое организаторов и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах.

Также с 2019 году этим лицам следователи ГСУ заочно сообщили о подозрении за преступления, совершенные на территории Украины, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Также украинские полицейские собрали материалы для их привлечения за преступление, совершенное на территории Латвийской Республики.

В июле 2020 году их были объявлены в международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также Интерпол выставил отношении них "красные карточки". Кроме того, при осуществлении досудебного расследования был арестован и осужден за совершение вышеуказанных преступлений еще пять человек на территории Латвии, Узбекистана и Азербайджана. Четверо из них задержали на основании информации, переданной украинскими полицейскими. Одновременно полицейские установили, что участники этой преступной организации, в том числе трое лиц с двойным гражданством Украины и США, легализовали похищенное имущество - приобрели движимое и недвижимое имущество на территории Украины и США, в том числе и на своих родственников.

В 2020 году Печерский районный суд. Киева наложил арест на имущество двух организаторов, что находится на территории Украины. 20 апреля по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, в том числе по преступной организации по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более $30 млн.

В Харькове разоблачили восемь членов банды, которая убивала людей ради квартир. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и пожилых людей. Организовали схему 36-летний харьковчанин вместе с 47-летней знакомой. Действовали злоумышленники с начала 2019 года.

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