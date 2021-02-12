В США посадили украинца, который отмывал деньги в интернете

Человек из Одессы участвовал в преступной схеме. Фото: pexels.com

В США гражданина Украины приговорили к тюремному заключению за участие в схеме по отмыванию денег в интернете.

"Украинец был приговорен к 87 месяцам тюрьмы и обязан заплатить 98 751,64 долларов компенсации после признания его виновным в совершении сетевого мошенничества, связанного с его участием в схеме отмывания средств для восточноевропейских преступников, которые сломали и похитили средства с банковских счетов американского бизнеса", - говорится в сообщении.

С 2009-го по 2012 год Александр Мусиенко из Одессы работал в сговоре с восточноевропейскими компьютерными хакерами. Его партнеры взламывали и похищали информацию у пострадавших в Соединенных Штатах и ​​использовали эту информацию для выдачи себя за жертв.

Мусиенко занимался вербовкой, наблюдением и руководством сетью людей, которые могли получать похищенные средства и передавать их за границу.

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Мужчину арестовали в Южной Корее 2018 года и экстрадирован в США 2019 года. В апреле 2019-го ФБР обнаружило на ноутбуке в Мусиенко файлы, содержащие примерно 120 тыс. номеров платежных карточек и связанные с ними идентификационную информацию.

Правоохранители разоблачили украинских хакеров, которые осуществляли кибератаки на банки США и Европы. Злоумышленники нанесли банкам ущерб в объеме $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.