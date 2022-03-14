"В списке на физическое уничтожение": сожгли дом секретаря горсовета Херсона

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На Херсонщине в Антоновке сожгли дом секретаря Херсонского городского совета Галины Луговой.

За домом присматривали соседи, вчера они услышали, как кто-то разбил окно и на пол упало что-то тяжелое, сообщает "Суспільне".

"Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение. Соседи вышли и видели, как два человека уже бежали от дома. Эти люди бросили что-то в окно, какое-то взрывчатое вещество. Вся жизнь положена в этот дом, я его строила собственными руками с мужем. Мы никого не нанимали", - заявила Луговая.

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Пригород Херсона с первого дня вторжения российских войск оказался в эпицентре боев.

"В первые дни мы попали под обстрел. Шел бой на моей улице. Мы в тапочках выбежали, прыгнули в машину и уехали. Обстрелы были у наших ног, мы лежали на земле с семьей, мы оттуда выехали", - рассказала секретарша горсовета.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.