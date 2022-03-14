Херсон не сдается: городской голова рассказал о ситуации в городе

Фото: Юрий Соболевский

В Херсоне вопрос с продовольствием стоит достаточно остро. Запасов осталось мало. Самая проблемная тема - лекарства.

В городе пытаются запустить транспорт и уборку, сообщил 14 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев. В понедельник на маршруты выехали 12 троллейбусов.

"Рад, что вы проснулись живыми и готовыми отстаивать мирную жизнь нашего города. А то, что вы действительно готовы, - в этом у меня сомнений нет. Для таких горожан хочется делать все больше и больше", - написал он в Facebook.

15 марта в 8:00 откроется крытая часть Центрального рынка, где горожане будут продавать собственную продукцию без платы за места. С предпринимателей будет взиматься минимальный платеж - на охрану и уборку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Херсоне заканчиваются запасы лекарств и продуктов

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.