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среда, 24 июля 2019 11:02

В собственной квартире зарезали 18-летнюю девушку
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Происшествие произошло на улице Ломоносова, 46/1
Фото: kiev.informator.ua
Происшествие произошло на улице Ломоносова, 46/1
Происшествие произошло на улице Ломоносова, 46/1

23 июля в одной из квартир в Голосеевском районе столицы было обнаружено окровавленное тело девушки с признаками насильственной смерти.

Происшествие произошло на улице Ломоносова, 46/1. Для выяснения обстоятельств были направлены следователи Главного управления полиции, пишет "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 20:40.

О том, что девушка не выходит на связь, правоохранителям заявил ее отец. Мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала. Связь с ней оборвалась около 12:00.

Когда приятель отца подошел к квартире, увидел, что входная дверь открыта. На полу были следы крови. Он позвонил на "102". Полицейские, прибывшие на место происшествия, открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На убитой лежал нож.

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На месте работали медики, кинологи и медики. Для обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева. Детали инцидента выясняются.

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 52-летней Людмилы Мухи. Женщину со связанными руками в луже крови нашли на балконе собственной квартиры.

К преступлению причастен 42-летний сожитель убитой. Его задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

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