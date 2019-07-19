Познакомились в интернете: задержали убийцу 52-летней киевлянки

Киевлянку Людмилу Муху нашли убитой на балконе собственной квартиры. Подозреваемого задержали. Это сожитель женщины, с которым познакомилась в сети. Фото - ТСН

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 52-летней Людмилы Мухи. Женщину со связанными руками в луже крови нашли на балконе собственной квартиры.

К преступлению причастен 42-летний сожитель убитой. Его задержали на Дарницком железнодорожном вокзале, рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

"Около месяца назад через социальные сети женщина познакомилась с жителем Днепропетровской области. Они начали вместе жить. На днях они праздновали день рождения, поэтому женщина взяла несколько выходных. Однако когда она не вышла на работу и перестала отвечать на звонки - к ней домой пришли коллеги. Задержанный признался, что они вместе выпивали, потом начали ссориться. И женщина сама бросилась на него с ножом. Он убивать не хотел, а только успокоить. Для того связал руки. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, травма живота. Точную причину смерти установит экспертиза", - говорит Чернышев.

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Людмила Муха 1,5 года назад овдовела. Дочь с мужем и внучкой живут в Москве. Женщина торговала одеждой недалеко от дома. У нее всегда водились хорошие деньги, по словам знакомых.

О подозреваемом известно, что он сирота. Якобы служил в АТО. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Если его вину докажут - могут посадить на 15 лет.

Тело женщины обнаружили на балконе ее квартиры по ул. Чистяковской, 7 утром 18 июля. Была связана, лежала в луже крови. Рядом - разломанный стул. Женщину били именно им, предполанают очевидцы.