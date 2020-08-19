В смотровой яме гаража нашли мужчин без сознания. Один не выжил

19 августа в 6:27 в гаражном кооперативе "Лоцманский" по переул. Садовом в Днепре в смотровой яме нашли 2 мужчин без сознания.
Одного из них не спасли, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"В смотровой яме одного из помещений гаражного кооператива были два человека без сознания. Спасатели достали мужчин на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении.
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Мужчину ориентировочно 35 лет госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №4 с предварительным диагнозом - острое отравление неизвестным токсическим веществом. После осмотра мужчины ориентировочно 60 лет медики констатировали смерть
Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
В Каневе Черкасской погибла 15-летняя Инна Лещенко. Смерть наступила от отравления угарным газом. Их вместе с приятелем нашли в машине, которая стояла в гараже. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть девушки. Парня-сверстника доставили в реанимационное отделение Каневской больнице в крайне тяжелом состоянии.
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