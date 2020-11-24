В смертельном столкновении сошлись троллейбус и легковушка - погибли 4 человека

В Крыму столкнулись троллейбус и легковушка.
Смертельное ДТП произошло 24 ноября на Ангарском перевале, передает "Крым. Реалии" со ссылкой на российское МВД.
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"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, что поднимался к перевалу", - сообщают в ведомстве.
В результате ДТП погибли 4 человека, которые находились в легковушке, в троллейбусе никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
В Харькове произошло жуткое ДТП. Mercedes насмерть сбил пешехода. Авария произошла на просп. Льва Ландау. Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля.
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