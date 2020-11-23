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понедельник, 23 ноября 2020 16:26

От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
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В Харькове произошло жуткое ДТП. Mercedes насмерть сбил пешехода.

Авария произошла на просп. Льва Ландау. Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля, сообщил директор Центра медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает newsroom.kh.ua.

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В Харькове произошло жуткое ДТП. Mercedes насмерть сбил пешехода
Фото: [email protected]
Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля
На месте аварии работают полицейские и медики

"Мужчина перебегал дорогу на проспекте Льва Ландау, 58 и попал под колеса иномарки. В результате удара автомобиля пострадавшему оторвало голову. На вид погибшему около 50 лет", - сообщил Виктор Забашта.

На месте аварии работают полицейские и медики. Обстоятельства аварии выясняют.

27 марта на автодороге между селами Сухолучье и Богданы в Вышгородском районе Киевской области в аварии погибли мужчина и женщина. Они ехали на мотоцикле KAWASAKI. Женщине от удара оторвало голову.

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