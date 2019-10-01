В смертельном столкновении сошлись автобус и грузовик: первые подробности

Фото: mk.npu.gov.ua

1 октября примерно в 6:45 на трассе "Киев - Одесса" в смертельном столкновении сошлись грузовик КамАЗ и рейсовый автобус сообщением "Полоцк-Херсон".

45-летний водитель последнего скончался в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевщины.

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"Столкновение произошло возле с. Мазуровое в Кривоозерском районе. В салоне автобуса были пять человек: двое водителей, стюардесса и двое пассажиров. 45-летний пассажир автобуса, он же сменный водитель, от полученных телесных повреждений скончался в больнице. 45-летний водитель и пассажир указанного транспортного средства - не пострадали", - рассказали в полиции.

Все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются. Следователи открыли уголовное производство. Виновника могут посадить на 8 лет.

За 2 дня в авариях с грузовиками и маршрутками погибли 18 человек. Между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой автоцистерна протаранила маршрутку №52 Большая Долина - Одесса. В микроавтобусе "Мерседес-Бенц" было 11 пассажиров и водитель. Девять погибли. А вблизи села Большой Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области грузовик ДАФ с автоцистерной протаранил экскурсионный автобус Житомир - Яремче. Тоже девять погибших.