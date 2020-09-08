В смертельном ДТП погибли три человека

Столкнулись два автомобиля Фото: dp.npu.gov.ua

8 сентября в Криничанском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля. Погибли три человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля "ВАЗ". Еще один пассажир "ВАЗа" получил травмы и был доставлен в больницу ", - говорится в сообщении.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в городе Овидиополь Одесской области погибли два человека. Также шесть человек получили травами, среди пострадавших - двое малолетних детей.