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воскресенье, 06 сентября 2020 02:29

В Одесской области произошло смертельное ДТП: Среди пострадавших двое детей

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В Одесской области произошло смертельное ДТП: Среди пострадавших двое детей
Фото с места происшествия. Источник: Национальная полиция

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в городе Овидиополь Одесской области погибли два человека. Также шесть человек получили травами, среди пострадавших - двое малолетних детей.

Как сообщили в Овидиопольском отделе полиции, по предварительной информации, 50-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В легковушке находилась семейная пара с двумя детьми - мальчиком (2012 года рождения) и девочкой (2019 г.р.), а также пожилая женщина. Водителя госпитализировали с различными травмами.

Жертвами ДТП стали 44-летний киевлянин - водитель Renault и 66-летняя пассажирка. Трое других пассажиров этого автомобиля в настоящее время находятся в больнице.

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Тягач MAN и грузовой фургон Mercedes с несколькими тоннами моркови столкнулись на трассе Одесса-Николае. В результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия.

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