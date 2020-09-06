В Одесской области произошло смертельное ДТП: Среди пострадавших двое детей

Фото с места происшествия. Источник: Национальная полиция

В результате страшного дорожно-транспортного происшествия в городе Овидиополь Одесской области погибли два человека. Также шесть человек получили травами, среди пострадавших - двое малолетних детей.

Как сообщили в Овидиопольском отделе полиции, по предварительной информации, 50-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault.

В легковушке находилась семейная пара с двумя детьми - мальчиком (2012 года рождения) и девочкой (2019 г.р.), а также пожилая женщина. Водителя госпитализировали с различными травмами.

Жертвами ДТП стали 44-летний киевлянин - водитель Renault и 66-летняя пассажирка. Трое других пассажиров этого автомобиля в настоящее время находятся в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кандидат в мэры Кривого Рога прокомментировал наезд сына ребенка на переходе

Тягач MAN и грузовой фургон Mercedes с несколькими тоннами моркови столкнулись на трассе Одесса-Николае. В результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия.