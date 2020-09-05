Трассу засыпало морковью от смертельного ДТП

Тягач MAN и грузовой фургон Mercedes с несколькими тоннами моркови столкнулись на трассе Одесса-Николаев

В результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, пишут в в Telegram-канале Одесса INFO.

Автор: телеграмм-канал Одеса INFO Вся морковь высыпалась из грузовика

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Морковь с Mercedes засияла буквально всю трассу. Столкновение было сильным, ведь асфальт был мокрым от дождя.

2 сентября в городе Камянское Днепропетровской области мотоциклист вместе с пассажиром влетели в автомобиль охранной фирмы. Водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажира забрала "скорая".