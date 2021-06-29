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вторник, 29 июня 2021 11:23

В смертельной автокатастрофе сошлись грузовики
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На Полтавщине в результате столкновения двух грузовиков один человек погиб, еще один попал в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Полтавской области.

На Полтавщине при столкновении грузовиков погиб водитель и травмирована пассажирка
Фото: pl.npu.gov.ua
На Полтавщине при столкновении грузовиков погиб водитель и травмирована пассажирка
На Полтавщине при столкновении грузовиков погиб водитель и травмирована пассажирка

Около 07:00 на горячую линию "102" поступила информация о ДТП, которое произошло на автодороге Днепр - Решетиловка вблизи села Пасечники Решетиловской территориальной общины.

На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа сектора полицейской деятельности города Воронежа Полтавского районного управления и работники следственного управления полиции области.

Предварительно известно, что на указанном отрезке пути столкнулись грузовые автомобили DAF и Mercedes-Benz. В результате аварии водитель автомобиля Mercedes-Benz получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и погиб на месте. А пассажирку этого же автомобиля с травмами госпитализировали.

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По факту ДТП, ставшего причиной тяжелых телесных повреждений и смерти пострадавшего, правоохранители открыли уголовное производство.

В селе Ходорковцы на Львовщине 42-летняя водитель Ford Fusion не справилась с управлением и перевернулась. Два человека погибли, еще трое, среди них ребенок, в больнице.

Авария произошла 27 июня в 9:31, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Дата
29
июня

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