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вторник, 06 апреля 2021 13:40

В случае штурма угрожали открыть огонь: появилось видео с места стрельбы в поезде
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В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции в Краснограде
Фото: hk.npu.gov.ua
В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции в Краснограде
В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции в Краснограде
В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции в Краснограде
В поезде № 126 Константиновка - Киев 2 военнослужащих открыли стрельбу. Их задержали спецназовцы на станции в Краснограде

На Харьковщине задержали военных, которые стреляли в вагоне поезда Константиновка-Киев. В результате стрельбы обшивка вагона купе, в котором находились стрельцы, а также соседние вагоны и коридор продырявленные пулями. Везде беспорядок, разбросанные вещи и продукты.

Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции и показали видео с места происшествия.

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"В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев. В настоящее время один из них, 30-летний мужчина, задержан. С другим работают следователи", - рассказали полицейские.

Военным грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрельба в купе поезда сообщением Константиновка-Киев произошла 6 апреля около 2:00. Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Стрельцов задержали спецназовцы.

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Дата
06
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