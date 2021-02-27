В СИЗО, где находится Стерненко, произошел пожар

В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м. Фото: Pixabay

В одесском СИЗО, где находится активист Сергей Стерненко, произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

27 февраля в 19:50 в результате неосторожного обращения с огнем возник пожар подсобного помещения для хозяйственного инвентаря, примыкающем к пищеблока государственного учреждения "Одесский следственный изолятор".

В результате пожара была повреждена кровля площадью 5 кв.м.

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Уточняется, что травмированных среди осужденных и сотрудников нет. Пищеблок учреждения работает в штатном режиме после ликвидации пожара.

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие.