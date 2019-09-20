В школьной столовой отравились 53 ученика

В одесской школьной столовой отравились 53 ученика. Фото: ukrinform.ua

В одесской школе №11 отравились 53 ученика в столовой.

5 из них госпитализированы, пишет interfax.com.ua.

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"19 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы №11 Одессы, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Проводятся противоэпидемические мероприятия.

40 пострадавших попали в Козятинскую больницу Винницкой области из-за отравления в школьной столовой 13 сентября.