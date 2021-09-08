В школе на Хмельнитчине отравились дети

В Хмельницкой области отравились ученики школы. Фото: ua.news

В одной из школ Хмельницкой области произошло пищевое отравление четырех учеников.

Четырех учеников начальных классов госпитализировали. Об этом сообщает полиция региона.

Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома. Полиция открыла уголовное производство.

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Правоохранители взяли необходимые анализы у работников учебного заведения, участвующие в приготовлении и раздаче пищи. Образцы пищи направили на экспертизу.

В одном из немецких университетов тяжело отравились минимум семь человек. Среди них есть студенты и работники учебного заведения.