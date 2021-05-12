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среда, 12 мая 2021 17:41

В школе 12-летний напал с ножом на семиклассника

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В Приволье Луганской области в школе на спортивной площадке ученик пятого класса кухонным ножом дважды ударил семиклассника.

Пострадавший школьник сейчас в больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции области Татьяна Погукай.

Автор: facebook.com/csomvd
  В Луганской области 12-летний школьник напал с ножом на семиклассника
В Луганской области 12-летний школьник напал с ножом на семиклассника

"Между школьниками 12 и 13 лет на спортплощадке возникла ссора. В результате старший парень начал бить младшего. Но последний достал кухонный нож и дважды ударил обидчика", - рассказала Татьяна Погукай.

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Выяснилось, что нож пятиклассник принес, чтобы вырезать рогатки. Пострадавший 13-летний школьник в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Автор: facebook.com/csomvd
  Инцидент между ребятами произошел из-за конфликта на спортивной площадке
Инцидент между ребятами произошел из-за конфликта на спортивной площадке

Следователи открыли уголовное производство. На месте происшествия работают полицейские.

В Одессе 15-летний школьник проткнул куском металла своего сверстника. Конфликт между ребятами произошел недалеко футбольного поля на улице Вице-Адмирала Азарова.

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