В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины

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В городе Сарны Ровенской области произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших: 62-летнего владельца и другое тело, предварительно - женщину, информация устанавливается.

О пожаре спасателям сообщили поздно - на момент их прибытия крыша гаража обвалилась. Существовала угроза распространения огня на расположенную в полутора метрах новостройку жилого дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"За 20 минут после получения сообщения огонь удалось локализовать. Около часа от вызова прошло до полной ликвидации возгорания. Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили погибших", - говорится в сообщении.

Причина пожара также устанавливается.

В селе Покровка Раздельнянского района Одесской области сгорел частный дом. На пепелище спасатели нашли тела женщины и двух детей.