 
Ексклюзивы
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1800
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2556
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1908
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4637
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1143
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2979
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3447
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5751
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1953
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2160
Фото
Все фото
5
6
6
7
6
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
В Киеве после взрыва загорелся дом
В Киеве после взрыва загорелся дом
Сутенеры накачивали проституток наркотиками
Сутенеры накачивали проституток наркотиками
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Под алкоголем с бутылками коньяка: пьяный водитель внедорожника отправил Volkswagen в стену
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Видео
Все видео
Как работают карманники: показали видео со столичного рынка
Как работают карманники: показали видео со столичного рынка
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Жесткое приземление: посадку самолета без шасси сняли на видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
Ночью в Киеве сожгли машину главреда телеканала TVI: видео
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Подростки избили и бросили в фонтан прохожего (21+)
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 1791
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 954
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3267
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1377
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1116
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 11:21

В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины
5

  Комментировать

На Ровенщине произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших
Фото: rv.dsns.gov.ua
На Ровенщине произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших
На Ровенщине произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших
На Ровенщине произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших
На Ровенщине произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших

В городе Сарны Ровенской области произошел пожар в гараже. На пепелище нашли тела двух погибших: 62-летнего владельца и другое тело, предварительно - женщину, информация устанавливается.

О пожаре спасателям сообщили поздно - на момент их прибытия крыша гаража обвалилась. Существовала угроза распространения огня на расположенную в полутора метрах новостройку жилого дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чернигове горела 5-этажка: на пепелище нашли труп женщины

"За 20 минут после получения сообщения огонь удалось локализовать. Около часа от вызова прошло до полной ликвидации возгорания. Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили погибших", - говорится в сообщении.

Причина пожара также устанавливается.

В селе Покровка Раздельнянского района Одесской области сгорел частный дом. На пепелище спасатели нашли тела женщины и двух детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сгоревшем гараже обнаружили тела мужчины и женщины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 25381
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 25264
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 23825
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 15489
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 11371
Происшествия
В Киеве после взрыва загорелся дом
В Киеве после взрыва загорелся дом
6
 Просмотров: 639
Мужчина поджег дом, авто и себя после свадьбы дочери
Мужчина поджег дом, авто и себя после свадьбы дочери Просмотров: 990
31-летняя украинка погибла на Мальдивах
31-летняя украинка погибла на Мальдивах Просмотров: 11371
Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии
Новое ЧП с самолетом SSJ-100 в Росии Просмотров: 1710
Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, есть пострадавшие
Трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобиль, есть пострадавшие Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
18
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Садовый хочет идти в премьер-министры
6
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 253
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua