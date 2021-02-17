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среда, 17 февраля 2021 10:16

В сгоревшей квартире нашли раненую женщину. Кто устроил расправу
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В Харькове 32-летний мужчина избил и поризв бывшую сожительницу, а затем поджег квартиру. Женщина умерла по дороге в больницу
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове 32-летний мужчина избил и поризв бывшую сожительницу, а затем поджег квартиру. Женщина умерла по дороге в больницу
В Харькове 32-летний мужчина избил и поризв бывшую сожительницу, а затем поджег квартиру. Женщина умерла по дороге в больницу
В Харькове 32-летний мужчина избил и поризв бывшую сожительницу, а затем поджег квартиру. Женщина умерла по дороге в больницу
В Харькове 32-летний мужчина избил и поризв бывшую сожительницу, а затем поджег квартиру. Женщина умерла по дороге в больницу

Вечером 16 февраля в Харькове горела квартира по ул. Харьковских Дивизий. После тушения огня спасатели обнаружили женщину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями. По дороге в больницу потерпевшая скончалась.

Подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний бывший сожитель женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Эксперты насчитали на теле женщины более 20 ножевых ранений. Полицейские вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая год назад арендовала квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. Вечером, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился. После совершения преступления он поджег квартиру", - сказано в сообщении.

Мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

В Краматорске Донецкой области во время пожара в частном доме по ул. Тенистой нашли убитой 71-летнюю женщину. Под подозрение попал 40-летний мужчина. Злоумышленник пришел к пенсионерке домой и начал ссору на почве ранее возникших неприязненных отношений. Гость напал на потерпевшую, бил ее руками и ногами, после нанес удар деревянным бруском, однако и этого оказалось мало. Тогда нападавший взял во дворе кирпич и нанес им еще удар. Бил исключительно по голове. После преступления поджег дом, чтобы уничтожить следы и избежать ответственности за содеянное.

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Дата
17
февраля

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