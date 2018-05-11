В сети показали фото угонщика мотоцикла брата Найема

В интернете появился стоп-кадр с камер уличного видеонаблюдения, на которой изображен мужчина, который похитил мотоцикл Маси Найема, брата нардепа Мустафы Найема.

Транспорт угнали от апелляционного суда Киева, пишет в Telegram-канале Киев оперативный.

"# Угонки #Honda. Гос номер: # AA7937AB. Цвет: белый. Год выпуска: 2014. Место: Соломенская, 2А", - отмечается в подписи к снимку.

Автор: Киев-оперативний Мотоцикл Маси Найема украл этот человек. Если его узнали - звоните на 102

Маси Найем на своей странице в Facebook написал, что никого не подозревает в похищении и не связывает произошедшее с делом об избиении его брата.

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Сегодня утром неизвестный похитил мотоцикл юриста Маси Найема - брата нардепа Мустафа Найема, которого ранее избили в центре столицы. Транспортное средство было на номерах AA7538. Сразу же после происшествия полиция ввела план-перехват по городу.