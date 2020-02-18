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вторник, 18 февраля 2020 22:25

В салоне красоты подстрелили парикмахершу

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В салоне красоты подстрелили парикмахершу
В Одессе произошла стрельба. Фото: полиция

В Киевском районе Одессы устроили стрельбу в салоне красоты.

Женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения, сообщил УНИАН отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской обл.

"По предварительной информации, в салон на Люстдорфской дороге зашел неизвестный мужчина с пистолетом (предположительно, травматического действия), несколько раз выстрелил в парикмахершу и исчез", - говорится в сообщении.

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Женщину 1974 года рождения госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и поясницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника.

Во время стрельбы в спортзале в Киеве был ранен бывший член ВО "Свобода" Александр Чорнопищук. Ранее он был помощником депутата Киевского местного совета Святослава Кутняка.

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