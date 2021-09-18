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суббота, 18 сентября 2021 22:10

В Ровенской области произошло ДТП с участием полицейских: их госпитализировали

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В селе Крупец в Ровенской области на трассе Киев - Чоп в ДТП пострадали двое полицейских. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

"В полдень 18 сентября на трассе Киев - Чоп в селе Крупец на Радивиливщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полицейских и грузовика. В результате столкновения Toyota Prius с Volvo двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции доставили в больницу", - сказано в сообщении.

 

Полицейский автомобиль на закругленном участке дороги столкнулся с полуприцепом попутной ехавшей фуры - грузовик ехал по правой полосе и частично выехал на левую, по которой двигалось авто полицейских. От удара грузовик развернуло, и он врезался в отбойник.

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В Одессе произошло смертельная дорожно-транспортное происшествие. Полицейский проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем - его водитель погиб на месте.

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Дата
18
сентября

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