В Одессе в ДТП с полицейским погиб человек

В Одессе произошло смертельная дорожно-транспортное происшествие.
Полицейский проехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем - его водитель погиб на месте. Об этом сообщает полиция области.
Столкновение произошло между автомобилями KIA и Mazda. Водитель KIA 1955 года погиб.
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"Автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови", - сказано в сообщении.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается следствие.
Утром 13 сентября в Турции туристический автобус попал в ДТП на автодороге Мугла-Денизли. Он столкнулся со студенческим маршрутным автобусом.
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