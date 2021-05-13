В Россию выдворили очередного криминального авторитета

Украинские правоохранители выдворили в Россию очередного криминального авторитета, который отбывал наказание в одной из украинских колоний.
Мужчина получал поддержку от российских "воров в законе", сообщает пресс-служба Нацполиции.
Выдворен криминалитет был неоднократно судим. Он получил статус так называемого "смотрящего" за колонией. После выхода на свободу поддерживал связи с представителями криминального мира.
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Сегодня Нацполиция совместно с представителями государственной миграционной службы выдворили мужа в Россию. Ему запретили въезд на территорию Украины на три года.
В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие в полицейского.
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