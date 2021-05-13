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четверг, 13 мая 2021 19:56

В Россию выдворили очередного криминального авторитета

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В Россию выдворили очередного криминального авторитета
Российскому криминалитету на три года запретили въезд в Украину. Фото: npu.gov.ua

Украинские правоохранители выдворили в Россию очередного криминального авторитета, который отбывал наказание в одной из украинских колоний.

Мужчина получал поддержку от российских "воров в законе", сообщает пресс-служба Нацполиции.

Выдворен криминалитет был неоднократно судим. Он получил статус так называемого "смотрящего" за колонией. После выхода на свободу поддерживал связи с представителями криминального мира.

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Сегодня Нацполиция совместно с представителями государственной миграционной службы выдворили мужа в Россию. Ему запретили въезд на территорию Украины на три года.

В Одессе полицейские задержали криминального авторитета из Закавказья. 32-летний иностранец был "доверенным лицом" и представлял интересы "вора в законе" из Российской Федерации на территории Украины. В сентябре прошлого года похитил наградное оружие в полицейского.

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