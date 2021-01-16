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суббота, 16 января 2021 13:54

В России разбился автобус из Донецка
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Фото: 62.ua

В России автобус "Донецк-Кисловодск" попал в тройное ДТП.

"Столкнулся с микроавтобусом в лоб в лоб, после чего оба вылетели в кювет, также произошло столкновение еще одним авто", - говорится в сообщении в Твиттере с аккаунта donetsk62.

Количество пострадавших неизвестно.

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Двое украинцев погибли в результате аварии пассажирского автобуса под российским Ростовом-на-Дону, следовавшим по маршруту Москва-Донецк. Еще двое травмированы и госпитализированы в Красносулинськую районную больницу.

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Дата
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