В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными

В Подмосковье Российской Федерации на Новорижском шоссе самосвал въехал в колонну из 5 военных автобусов. Об этом сообщила Meduza.

В результате ДТП погибли 4 человека, еще 10 пострадали.

Автор: lifenews_ru Авария в Московской области.

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По данным СМИ, водитель самосвала "не смог удержать машину".

Всего в автобусах находились 127 человек. Военные возвращались с учений.

В Киеве с 4 по 10 января произошло 331 ДТП. В результате одной из них погиб человек - пешеход.