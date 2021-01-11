В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными

В Подмосковье Российской Федерации на Новорижском шоссе самосвал въехал в колонну из 5 военных автобусов. Об этом сообщила Meduza.
В результате ДТП погибли 4 человека, еще 10 пострадали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ДТП в Киеве перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
По данным СМИ, водитель самосвала "не смог удержать машину".
Всего в автобусах находились 127 человек. Военные возвращались с учений.
В Киеве с 4 по 10 января произошло 331 ДТП. В результате одной из них погиб человек - пешеход.
×
Комментарии