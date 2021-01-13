Смертельное ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности

В России разбился автобус с украинцами, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк. Фото: 61.мвд.рф

Двое украинцев погибли в результате аварии пассажирского автобуса под российским Ростовом-на-Дону, следовавшим по маршруту Москва-Донецк.

Еще двое травмированы и госпитализированы в Красносулинськую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинського района Ростовской области погибли двое граждан Украины - мужчина и женщина. Еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести", - сообщил Николенко, передает УНИАН.

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Всего в транспортном средстве, следовавшим из Москвы во временно оккупированный Донецк, находились 18 человек. 15 из них граждане Украины. Продолжается установления обстоятельств ДТП.

Украинское консульство проинформировало родных погибших и пострадавших украинцев. С остальными гражданами установлена ​​связь. Просьб о предоставлении консульской помощи от них не поступало, добавил Николенко.

Авария произошла утром 13 января. Сообщалось, что двое украинцев погибли, трое - травмированы. За рулем автобуса был 47-летний гражданин Украины. Предварительно, он не справился с управлением на мокрой дороге и перевернулся в кювет.