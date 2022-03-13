В результате атаки на школу в Николаевской области есть погибшие

Фото: ГСЧС

В Николаевском районе оккупанты разрушили школу. В результате авиаудара здание загорелось. Два человека погибли, еще двое - ранены.

Об этом сообщают в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ярко уничтожили самолет врага

"13 марта в селе Зеленый Гай Николаевского района в результате авиационного удара произошло разрушение здания школы с последующим горением, предварительно 2 человека погибли и 2 человека пострадали. Пожар ликвидирован на площади 150 м кв. От ГСЧС привлечено 22 человека и 4 ед. техники", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты выстрелили по школе Николаевской области. Находившихся в здании людей засыпало. "Какие же они тупые. Это просто катастрофа. Они сюда пошли – получили, туда ушли – получили. В третью сторону пошли – и там получат", - глава Николаевской ОВА Виталий Ким.