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пятница, 23 августа 2019 19:50

В реке утонул 5-летний ребенок

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В реке утонул 5-летний ребенок
В Дунае утонул ребенок. Фото: УНИАН

Утонул 5-летний ребенок, пришедший на пляж без родителей.

Происшествие случилось на реке Дунай в городе Измаил Одесской области, сообщает УНИАН.

Установили, что 5-летний мальчик является жителем села Матроска Измаильского района. С пострадавшим был только 10-летний брат. Они одни пришли на пляж.

Взрослые на пляже заметили, что младший из детей начал тонуть. Люди пытались ему помочь, но не успели. Мальчик исчез под водой.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Киеве возле пляжа "Пуща-Водица" утонул 22-летний мужчина. Он пытался переплыть пруд Горащиха, и по неизвестным причинам начал тонуть.

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