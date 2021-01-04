В реке нашли труп капитана

Капитан буксира выпал за борт. Фото: "Корреспондент"

В Дунае обнаружили мертвое тело.

Умершим оказался капитан одного из буксиров ЧАО "Украинское Дунайское пароходство", сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции.

Полиция узнала, что мужчина выпал за борт. Тело направили на экспертизу.

"С судна ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не смог своевременно им воспользоваться - наглотался воды. Когда вытащили из реки, спасти ему жизнь не удалось. Бригада медиков скорой помощи констатировала смерть", - сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины гибели.

Представитель регионального главка Нацполиции сообщил, что умер капитан буксира "Портовый-22".

На Закарпатье в реке утонул 24-летний мужчина. Он переходил мост через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.