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четверг, 04 октября 2018 15:11

В реке нашли авто с мертвым водителем
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В Киеве спасатели вытащили из Днепра автомобиль с мертвым водителем
Фото: пресс-служба ГСЧС
В Киеве спасатели вытащили из Днепра автомобиль с мертвым водителем
В Киеве спасатели вытащили из Днепра автомобиль с мертвым водителем

В Киеве спасатели вытащили из Днепра автомобиль, в салоне которого находилось тело водителя.

"В 11:38 4 октября недалеко от улицы Днепровская набережная в Дарницком районе столицы в реку Днепр скатился легковой автомобиль. Водитель не выплыл. Машина находилась в 25 м от берега на глубине 6 м", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сейчас причины трагедии устанавливают правоохранители.

Между селами Алексеевка и Соколец Немировского района Винницкой области в реке Южный Буг нашли утонувший автомобиль нa глубине около 2 м. В салоне обнаружили тела 54-летнего Юрия и 52-летней Инны Нахимчуков. Супруги исчезли 9 апреля.

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Дата
04
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