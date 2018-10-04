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четверг, 04 октября 2018 13:13

Маршрутка с пассажирами влетела в припаркованный грузовик
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В Николаеве водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, которая стояла на обочине. Пострадали 8 пассажиров иикроавтобуса
Фото: mk.npu.gov.ua
В Николаеве водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, которая стояла на обочине. Пострадали 8 пассажиров иикроавтобуса
В Николаеве водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, которая стояла на обочине. Пострадали 8 пассажиров иикроавтобуса
В Николаеве водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, которая стояла на обочине. Пострадали 8 пассажиров иикроавтобуса

4 октября на ул. Троицкой в ​​Ингульском районе Николаева водитель маршрутки Mercedes-Benz въехал в грузовик Scania, который стоял на обочине.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 8 пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди них - 4 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет. Все доставлены в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Водитель грузовика не пострадал.

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Обстоятельства ДТП устанавливают следователи. Информацию о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Виновнику аварии грозит штраф, исправительные работы или 3 года ограничения свободы.

В Кривом Роге на улице Сергея Колачевского маршрутка №230 врезалась в дерево. В аварии пострадало 11 человек.

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Дата
04
октября

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