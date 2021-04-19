В разгар локдауна взрослые устроили детям вечеринку с музыкой и аниматорами

В полиции на ресторан составили протокол Фото: facebook.com/Валентина Панфілова

Во Львове, который сейчас находится в "красной" карантинной зоне, люди устроили шумную вечеринку.

Она была сделана для детей, написала на своей странице в Facebook львовянка Валентина Панфилова. Ее возмутило то, почему карантинные ограничения касаются не всех граждан.

"Карантин. Есть ли для кого-то исключения? Детский день рождения в ресторане" Парк ". Музыка, аниматоры", -подписала женщина фото.

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На этот факт в Facebook отреагировал заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Он пообещал, что городская комиссия ТЭБ и ЧС 19 апреля закроет это заведение за нарушение карантина.

"Пренебрегая работой врачей, соблюдения карантина своими коллегами из других заведений питания и нарушая все возможные нормы здравого смысла во время карантина. Полиция уже выехала на место для составления протокола. Также на комиссии ТЭБ и ЧС заведение будет закрыто", - написал Москаленко.

В полиции на ресторан составили протокол.

В четверг, 8 апреля, во время проверки на соблюдения карантина в Киеве закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушением. Всего проверили 12 ночных заведений. На руководителей заведений составили 4 админпротоколы.