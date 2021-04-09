Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это

4 ресторана Киева "наплевали" на карантин. Фото: скриншот с видео

В четверг, 8 апреля, во время проверки на соблюдения карантина в Киеве закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушением. Всего проверили 12 ночных заведений.

На руководителей заведений составили 4 админпротоколы, сообщила пресс-служба КГГА.

"Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Среди ресторанов-нарушителей:

- Shah-Plov на ул. Антоновича, 72;

- Passenger gastro bar на ул. Саксаганского, 33/35;

- ресторан-пиццерия Mister Cat на Голосеевском просп., 132;

- Nam Modern Vietnamese Cuisine на ул. Большой Васильковской, 48.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Заведения общественного питания могут работать только на вынос или доставку, как и должны с 20 марта. В Киеве не планируют разрешать работу летних площадок у общепита из-за действия жесткого карантина.