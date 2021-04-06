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вторник, 06 апреля 2021 15:25

В Киеве школа "влетела" на штраф за нарушение карантина

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В Киеве школа &quot;влетела&quot; на штраф за нарушение карантина
Частную школу "Мидгард" оштрафовали за нарушение карантина. Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

В Киеве, несмотря на суровый карантин, работала частная школа "Мидград", расположенная на просп. Академика Глушкова, 1.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева.

В общем инспекторы провели мониторинг 1414 объектов касательно соблюдения карантинных требований. Из них 7 учебных заведений и 9 детских учебных заведений.

"В отношении школы "Мидгард", которая работала, несмотря на запрет, составлен протокол", - говорится в сообщении.

По результатам мониторинга в целом зафиксировали 55 нарушений. В офисах же нарушений не обнаружили. Отмечается, что при штатной численности работников более чем 13 тыс. человек на рабочих местах были почти 2 тыс.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Жесткие запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. Все школы города перешли на дистанционный формат обучения. Закрыты и садики.

В офисах Киева с 5 апреля проводят проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют на 34 тис. грн.

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