За работников без масок в офисах будут штрафовать на 34 тыс. грн

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 991
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1035
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1512
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 558
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 621
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1188
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
10
6
6
4
4
В Киеве &quot;взлетели&quot; цены на такси
В Киеве "взлетели" цены на такси
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
В столичном частном доме произошел взрыв
В столичном частном доме произошел взрыв
Не &quot;Велюром&quot; единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей
Не "Велюром" единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей
Здание, где выдают спецпропуска на транспорт, &quot;штурмует&quot; толпа киевлян
Здание, где выдают спецпропуска на транспорт, "штурмует" толпа киевлян
Видео
Все видео
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Молодежь "наплевала" на карантин в центре Киева: видео гуляний
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Мужчина помочился на авто полиции - видео "развлечений" выложили в сеть
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Парень катался в метро с открытыми дверями поезда
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1512
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 216
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1170
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1026
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 558
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 09:34

За работников без масок в офисах будут штрафовать на 34 тыс. грн

  Комментировать
За работников без масок в офисах будут штрафовать на 34 тыс. грн
В Киеве начал действовать тотальный карантин. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в столичных офисах будут проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен в случае невыполнения противоэпидемических мероприятий", - заявил Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что в период карантина основной задачей является уменьшить мобильность населения и не допустить скопления людей в закрытых помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не "Велюром" единым: обнаружили ночные заведения с толпами посетителей

5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За работников без масок в офисах будут штрафовать на 34 тыс. грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 18657
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 15040
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 14049
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 12214
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10629
Новости Киева
Столичные власти через неделю решит, что делать с карантином
Столичные власти через неделю решит, что делать с карантином Просмотров: 63
В Киеве "взлетели" цены на такси
В Киеве "взлетели" цены на такси
10
 Просмотров: 351
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
В Киеве неизвестные подожгли Центр помощи онкобольным детям
 Просмотров: 126
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
6
 Просмотров: 1000
Жесткий карантин в столице: какие ограничения начали действовать с 5 апреля
Жесткий карантин в столице: какие ограничения начали действовать с 5 апреля Просмотров: 666
Больше всего комментируют
10
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
4
Зеленский резко летит в Катар
4
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Голосов: 6697
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть