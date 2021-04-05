За работников без масок в офисах будут штрафовать на 34 тыс. грн

В Киеве начал действовать тотальный карантин. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 5 апреля, в столичных офисах будут проводить проверки на соблюдение противоэпидемических мер безопасности. В случае нарушения руководство оштрафуют.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы на прошлой неделе мониторили организованные коллективы. К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок. Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен в случае невыполнения противоэпидемических мероприятий", - заявил Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что в период карантина основной задачей является уменьшить мобильность населения и не допустить скопления людей в закрытых помещениях.

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5 апреля в Киеве усилили карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. По словам мэра города Виталия Кличко, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений.