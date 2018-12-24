В пяти районах исчезло электричество из-за снегопада

От снега в селах исчезло электричество. Фото: "Цензор"

В населенных пунктах пяти районов Закарпатской области произошло аварийное отключение от электроснабжения из-за сильного снегопада.

Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщила пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации.

"Мокрый снег и обледенение привели к падению деревьев на линии электропередачи в высокогорных районах Закарпатья. В результате из-за обрывов ЛЭП частично обесточены ряд сел в Раховском, Тячевском, Межгорском, Хустском и Мукачевском районах, а больше всего от непогоды пострадали населенные пункты Тячевского района Подплеша, Тарасовка, Новоселица, Широкий Луг, Уголька, Русская Мокрая и Нересниця", - говорится в сообщении.

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Аварийные бригады облэнерго рассчитывают восстановить электроснабжение до конца дня.

В понедельник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди и снегопады. Установится температура до + 5°.