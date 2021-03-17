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среда, 17 марта 2021 12:36

В пруду нашли тело 5-летнего мальчика

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В пруду нашли тело 5-летнего мальчика
На Николаевщине в пруду утонул 5-летний мальчик. Фото: pixabay.com

В пруду в селе Воеводское Арбузинского района Николаевской области днем ​​16 марта нашли тело 5-летнего мальчика.

Исчез, когда играл во дворе. Через несколько часов родные бросились на его поиски и нашли мертвым. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В село он приехал с родными в гости к родственникам. Пока взрослые занимались своими делами, за ребенком приглядывала 72-летняя бабушка. Однако мальчик ушел со двора. Заметив отсутствие малыша через несколько часов, родные бросились на его поиски. Мальчика нашли мертвым в пруду, расположенном неподалеку", - рассказали правоохранители.

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Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Дело расследуют как умышленное убийство и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Полицейские будут выяснять все обстоятельства трагедии и степень вины каждого из взрослых.

В селе Дмитрашовка Песчанского района Винницкой области после исчезновения нашли мертвым 2-летнего Кирилла Ушкова. Тело обнаружили в мелководной реке Каменка, которая протекает возле дома. Мать якобы дала ребенку кушать, сама отлучилась на несколько минут. Когда вернулась - Кирилла уже не было.

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