В пруду нашли тело 5-летнего мальчика

На Николаевщине в пруду утонул 5-летний мальчик. Фото: pixabay.com

В пруду в селе Воеводское Арбузинского района Николаевской области днем ​​16 марта нашли тело 5-летнего мальчика.

Исчез, когда играл во дворе. Через несколько часов родные бросились на его поиски и нашли мертвым. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В село он приехал с родными в гости к родственникам. Пока взрослые занимались своими делами, за ребенком приглядывала 72-летняя бабушка. Однако мальчик ушел со двора. Заметив отсутствие малыша через несколько часов, родные бросились на его поиски. Мальчика нашли мертвым в пруду, расположенном неподалеку", - рассказали правоохранители.

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Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Дело расследуют как умышленное убийство и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Полицейские будут выяснять все обстоятельства трагедии и степень вины каждого из взрослых.

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