В пригороде Бухареста горит торговый центр, есть пострадавшие

Во Бухарестом загорелся торговый центр. Фото: Оbservator.tv

В Румынии в одном из населенных пунктов в пригороде Бухареста вспыхнул крупный пожар в торговом центре.

С огнем борются 37 пожарных расчетов и десятки спасателей. Площадь пожара составляет около 3 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Укринформ.

В результате происшествия пострадали три человека.

"По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

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Сложность при тушении заключается в том, что на складах торгового центра хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы. Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.

В России 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек.